Staffel 1 Folge 2: Für immer JesoloJetzt kostenlos streamen
Für immer Italien
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Für immer Jesolo
47 Min.Folge vom 27.05.2021Ab 6
Jesolo, die Küstenstadt an der italienischen Adria, gehört zu den Topzielen österreichischer Urlauber. Familien wie die Eckerstorfers besuchen hier seit Jahren den gleichen Camping-Strand und lassen mal so richtig die Seele baumeln. Andere kommen jedoch auch zum Arbeiten hierher. Die Studentin Melanie z.B. verdient sich beim Kellnern in einem bayerisch-österreichischen Lokal ein paar Euro dazu und wirft dabei auch gerne mal einen Blick auf die charmanten italienischen Männer.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4