Für immer Italien
1 StaffelAb 6
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Für immer Italien
ATV hat einen Sommer lang Urlauber:innen begleitet, die nach Bella Italia fahren, um das spezielle italienische Dolce Vita zu genießen. Und während die einen mit der gesamten Familie am All-Inclusive Campingplatz abschalten können, sind die anderen im Luxus-Resort untergebracht und lassen sich einfach vom italienischen Flair treiben.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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