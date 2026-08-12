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Für immer Italien

Für immer Caorle

ATVStaffel 1Folge 3vom 12.08.2026
Für immer Caorle

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Für immer Italien

Folge 3: Für immer Caorle

46 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

In den Sommermonaten wird das kleine idyllische Städtchen zum Touristen-Hotspot. Pro Jahr wird Caorle von über 6 Millionen Touristen besucht. Am ältesten Campingplatz Caorles wohnt Karli. Seit über 50 Jahren kommt der Pensionist von Kärnten angereist und beginnt seine Campingfestung aufzubauen.

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