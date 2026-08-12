Für immer Italien
Folge 3: Für immer Caorle
46 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
In den Sommermonaten wird das kleine idyllische Städtchen zum Touristen-Hotspot. Pro Jahr wird Caorle von über 6 Millionen Touristen besucht. Am ältesten Campingplatz Caorles wohnt Karli. Seit über 50 Jahren kommt der Pensionist von Kärnten angereist und beginnt seine Campingfestung aufzubauen.
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Für immer Italien
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ATV