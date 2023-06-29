Staffel 1 Folge 2: Österreich adé, Kroatien oléJetzt kostenlos streamen
Für immer Kroatien
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Österreich adé, Kroatien olé
47 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6
In der Touristenhofburg Medulin besuchen wir die Villa Natalija, während Bianca im ruhigen Teil von Krk versucht, Bekanntschaften zu schließen. Auch unser Alleskönner Klaus ist wieder am Start - er führt uns auf der Insel Cres zur blauen Grotte.
Für immer Kroatien
6
