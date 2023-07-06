Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für immer Kroatien

Staffel 1 Folge 3: Mast- und Schotbruch

ATVStaffel 1Folge 3vom 06.07.2023
Staffel 1 Folge 3: Mast- und Schotbruch

Staffel 1 Folge 3: Mast- und SchotbruchJetzt kostenlos streamen

Für immer Kroatien

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Mast- und Schotbruch

47 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 6

Ahoi! Wir gehen in Punat auf einen Segeltörn mit Skipper Julian. In Okrug Gornji treffen wir Balkan König Beki in seinem idyllischen Strandlokal. Bianca geht währenddessen in Krk auf Schnapserlverkostung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für immer Kroatien
ATV
Für immer Kroatien

Für immer Kroatien

Alle 1 Staffeln und Folgen