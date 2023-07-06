Staffel 1 Folge 3: Mast- und SchotbruchJetzt kostenlos streamen
Für immer Kroatien
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Mast- und Schotbruch
47 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 6
Ahoi! Wir gehen in Punat auf einen Segeltörn mit Skipper Julian. In Okrug Gornji treffen wir Balkan König Beki in seinem idyllischen Strandlokal. Bianca geht währenddessen in Krk auf Schnapserlverkostung.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4