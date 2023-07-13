Staffel 1 Folge 4: Einmal Camping, immer CampingJetzt kostenlos streamen
Für immer Kroatien
Folge vom 13.07.2023
In dieser Folge steht eine Pensionisten-Busreise nach Rovinj in den Startlöchern. Mit Sonja und Bruno geht's mit dem Motorboot zum Fischmarkt und dann zum Ösi-Kollegen Gerhard, der das Restaurant "Zum Steirer" betreibt. Außerdem werfen wir einen Blick auf Kroatiens Camping-Kultur.
Für immer Kroatien
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4