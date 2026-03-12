Fukushima - Chronik einer Katastrophe (1/2): Erdbeben und TsunamiJetzt kostenlos streamen
Fukushima - Chronik einer Katastrophe
Folge 1: Fukushima - Chronik einer Katastrophe (1/2): Erdbeben und Tsunami
47 Min.Folge vom 12.03.2026
Als Beben und Monsterwellen Japan trafen, begann ein Drama, das Tausende Leben für immer veränderte. Am 11. März 2011 erschüttert eines der stärksten jemals gemessenen Seebeben Japan und löst einen verheerenden Tsunami aus, dessen bis zu 40 Meter hohe Flutwellen tief ins Landesinnere eindringen. Über 20.000 Menschen sterben, Hunderttausende verlieren ihr Zuhause. Auch das Kernkraftwerk Fukushima wird schwer beschädigt. Überlebende schildern die dramatischen Stunden und Tage, in denen Naturgewalt und Zerstörung ihr Leben grundlegend veränderten. Bildquelle: ORF/BossaNova Media/Kazuma Obara
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Fukushima - Chronik einer Katastrophe
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