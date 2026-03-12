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Fukushima - Chronik einer Katastrophe

Fukushima - Chronik einer Katastrophe (1/2): Erdbeben und Tsunami

ORF1Staffel 1Folge 1vom 12.03.2026
Fukushima - Chronik einer Katastrophe (1/2): Erdbeben und Tsunami

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Fukushima - Chronik einer Katastrophe

Folge 1: Fukushima - Chronik einer Katastrophe (1/2): Erdbeben und Tsunami

47 Min.Folge vom 12.03.2026

Als Beben und Monsterwellen Japan trafen, begann ein Drama, das Tausende Leben für immer veränderte. Am 11. März 2011 erschüttert eines der stärksten jemals gemessenen Seebeben Japan und löst einen verheerenden Tsunami aus, dessen bis zu 40 Meter hohe Flutwellen tief ins Landesinnere eindringen. Über 20.000 Menschen sterben, Hunderttausende verlieren ihr Zuhause. Auch das Kernkraftwerk Fukushima wird schwer beschädigt. Überlebende schildern die dramatischen Stunden und Tage, in denen Naturgewalt und Zerstörung ihr Leben grundlegend veränderten. Bildquelle: ORF/BossaNova Media/Kazuma Obara

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