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Fukushima - Chronik einer Katastrophe

Fukushima - Chronik einer Katastrophe (2/2): Super-GAU in Fukushima

ORF1Staffel 1Folge 2vom 12.03.2026
Fukushima - Chronik einer Katastrophe (2/2): Super-GAU in Fukushima

Fukushima - Chronik einer Katastrophe (2/2): Super-GAU in FukushimaJetzt kostenlos streamen

Fukushima - Chronik einer Katastrophe

Folge 2: Fukushima - Chronik einer Katastrophe (2/2): Super-GAU in Fukushima

47 Min.Folge vom 12.03.2026

In dem von dem Tsunami beschädigten Atomkraftwerk in Fukushima wird verzweifelt versucht, eine Nuklearkatastrophe zu vermeiden. In Block 1, 2 und 3 kommt es jedoch zu Kernschmelzen. Große Mengen an radioaktiven Material werden freigesetzt. Über 150.000 Menschen werden aus der kontaminiertem Umgebung evakuiert, während andere verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen. Bildquelle: ORF/BossaNova Media/Kazuma Obara

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Fukushima - Chronik einer Katastrophe
ORF1
Fukushima - Chronik einer Katastrophe

Fukushima - Chronik einer Katastrophe

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