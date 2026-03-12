Fukushima - Chronik einer Katastrophe (2/2): Super-GAU in FukushimaJetzt kostenlos streamen
Fukushima - Chronik einer Katastrophe
Folge 2: Fukushima - Chronik einer Katastrophe (2/2): Super-GAU in Fukushima
47 Min.Folge vom 12.03.2026
In dem von dem Tsunami beschädigten Atomkraftwerk in Fukushima wird verzweifelt versucht, eine Nuklearkatastrophe zu vermeiden. In Block 1, 2 und 3 kommt es jedoch zu Kernschmelzen. Große Mengen an radioaktiven Material werden freigesetzt. Über 150.000 Menschen werden aus der kontaminiertem Umgebung evakuiert, während andere verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen. Bildquelle: ORF/BossaNova Media/Kazuma Obara
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Fukushima - Chronik einer Katastrophe
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