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Fußball am Sonntag

Fußball am Sonntag

ORF1Staffel 1Folge 2vom 09.08.2026
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Folge 2: Fußball am Sonntag

69 Min.Folge vom 09.08.2026

Austria und SKN im CL-Play-off | Blau-Weiß Linz am Weg zurück | Highlights der 2. Liga | Ergebnisse und Tabelle | Altach startet mit Heimsieg gegen WSG Tirol | GAK feiert frühen ersten Saisonsieg | Hartberg verliert das Steiermark-Derby | WAC setzt Serie auch gegen Salzburg fort | Rapids Lauf geht in Ried weiter | Ergebnisse und Tabelle

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