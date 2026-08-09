Fußball am Sonntag
Folge 2: Fußball am Sonntag
69 Min.Folge vom 09.08.2026
Austria und SKN im CL-Play-off | Blau-Weiß Linz am Weg zurück | Highlights der 2. Liga | Ergebnisse und Tabelle | Altach startet mit Heimsieg gegen WSG Tirol | GAK feiert frühen ersten Saisonsieg | Hartberg verliert das Steiermark-Derby | WAC setzt Serie auch gegen Salzburg fort | Rapids Lauf geht in Ried weiter | Ergebnisse und Tabelle
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Fußball am Sonntag
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