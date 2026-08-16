Fußball am Sonntag
Folge 3: Fußball am Sonntag
71 Min.Folge vom 16.08.2026
ÖFB-Spieler Trauner beendet Karriere | Frauen-Bundesliga: Sturm gewinnt Spitzenspiel | Tabelle der Frauen-Bundesliga | Vienna holt in turbulentem Finish noch Punkt | Tabelle der 2. Liga | Kühbauer über den gelungenen Saisonstart des LASK | LASK mit perfekter Celtic-Generalprobe | Kühbauer: "Versuche den Spielern die Wahrheit zu sagen" | Transfer-Wirbel und Niederlage für Altach | Mählich: "Interesse wird schon länger gehen" | Lustenau jubelt über Comeback-Sieg in Bundesliga | Mählich: Wird für Lustenau "schwieriges Jahr" | Austria gewinnt Kellerderby gegen Hartberg | Salzburg zurück auf der Siegerstraße | Tabelle der Bundesliga
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Fußball am Sonntag
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