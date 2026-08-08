Fußball Frauen Champions League Quali: SKN St. Pölten - Sporting Lissabon aus St. PöltenJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League Frauen
Folge 43: Fußball Frauen Champions League Quali: SKN St. Pölten - Sporting Lissabon aus St. Pölten
173 Min.Folge vom 08.08.2026
Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten sind nur noch einen Schritt vom Einzug in die UEFA Women’s Champions League entfernt: Die Niederösterreicherinnen rangen Sporting Lissabon im Elfmeterschießen nieder.
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