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Fußball: Champions League Frauen

Fußball Frauen Champions League Quali: SKN St. Pölten - Sporting Lissabon aus St. Pölten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 43vom 08.08.2026
Fußball Frauen Champions League Quali: SKN St. Pölten - Sporting Lissabon aus St. Pölten

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Fußball: Champions League Frauen

Folge 43: Fußball Frauen Champions League Quali: SKN St. Pölten - Sporting Lissabon aus St. Pölten

173 Min.Folge vom 08.08.2026

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten sind nur noch einen Schritt vom Einzug in die UEFA Women’s Champions League entfernt: Die Niederösterreicherinnen rangen Sporting Lissabon im Elfmeterschießen nieder.

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