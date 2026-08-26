Highlights von St. Pölten - JuventusJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League Frauen
Folge 47: Highlights von St. Pölten - Juventus
10 Min.Folge vom 26.08.2026
St. Pölten verlor das Champions-League-Quali-Hinspiel gegen Juventus Turin mit 0:3. Die Italienerinnen waren für die „Wölfinnen“ über weite Strecken eine Nummer zu groß.
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