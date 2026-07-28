Highlights von Heart of Midlothian - Sturm GrazJetzt kostenlos streamen
Fußball: Champions League
Folge 35: Highlights von Heart of Midlothian - Sturm Graz
5 Min.Folge vom 28.07.2026
Nach dem 4:0 im Hinspiel wollte Sturm auch in Edinburgh nichts mehr anbrennen lassen und den nächsten Schritt Richtung Königsklasse gehen. Bildquelle: GEPA pictures/ Matthias Trinkl
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