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Fußball: Champions League

Highlights von Heart of Midlothian - Sturm Graz

ORF1Staffel 1Folge 35vom 28.07.2026
Highlights von Heart of Midlothian - Sturm Graz

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Fußball: Champions League

Folge 35: Highlights von Heart of Midlothian - Sturm Graz

5 Min.Folge vom 28.07.2026

Nach dem 4:0 im Hinspiel wollte Sturm auch in Edinburgh nichts mehr anbrennen lassen und den nächsten Schritt Richtung Königsklasse gehen. Bildquelle: GEPA pictures/ Matthias Trinkl

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