WM 2026: ÖFB-Pressekonferenz aus Santa BarbaraJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 26: WM 2026: ÖFB-Pressekonferenz aus Santa Barbara
18 Min.Folge vom 12.06.2026
Die Neuankömmlinge Christoph Baumgartner und Dejan Ljubicic begrüßten die Presse in Santa Barbara. Christoph Baumgartner erläuterte den Ablauf der Tage unmittelbar nach der schweren Verletzung, welche sein WM-Aus besiegelte und sprach über seine jetzige Rolle im ÖFB-Team. Dejan Ljubicic hob hervor, was für ein Unterschiedsspieler Baumgartner ist und wie seine späte Nachnominierung für ihn ablief.
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