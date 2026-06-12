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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: ÖFB-Pressekonferenz aus Santa Barbara

ORF SPORT +Staffel 1Folge 26vom 12.06.2026
WM 2026: ÖFB-Pressekonferenz aus Santa Barbara

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 26: WM 2026: ÖFB-Pressekonferenz aus Santa Barbara

18 Min.Folge vom 12.06.2026

Die Neuankömmlinge Christoph Baumgartner und Dejan Ljubicic begrüßten die Presse in Santa Barbara. Christoph Baumgartner erläuterte den Ablauf der Tage unmittelbar nach der schweren Verletzung, welche sein WM-Aus besiegelte und sprach über seine jetzige Rolle im ÖFB-Team. Dejan Ljubicic hob hervor, was für ein Unterschiedsspieler Baumgartner ist und wie seine späte Nachnominierung für ihn ablief.

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