Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: On Tour

ORF SPORT +Staffel 1Folge 34vom 13.06.2026
WM 2026: On Tour

WM 2026: On TourJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 34: WM 2026: On Tour

9 Min.Folge vom 13.06.2026

Die USA sind mit einem souveränen 4:1 gegen Paraguay in ihre Heim-Weltmeisterschaft gestartet. Vor heimischem Publikum sorgte vor allem Doppeltorschütze Folarin Balogun für die frühe Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
ORF SPORT +
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Alle 1 Staffeln und Folgen