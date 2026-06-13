Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 34: WM 2026: On Tour
9 Min.Folge vom 13.06.2026
Die USA sind mit einem souveränen 4:1 gegen Paraguay in ihre Heim-Weltmeisterschaft gestartet. Vor heimischem Publikum sorgte vor allem Doppeltorschütze Folarin Balogun für die frühe Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF SPORT +