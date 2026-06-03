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Fußballlegenden - Krankl und Prohaska

Fußballlegenden - Krankl und Prohaska

ORF1Staffel 1Folge 1vom 03.06.2026
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Fußballlegenden - Krankl und Prohaska

Folge 1: Fußballlegenden - Krankl und Prohaska

48 Min.Folge vom 03.06.2026

Die Karrieren der Fußballlegenden Hans Krankl und Herbert Prohaska führten sie vom Kicken im Park über ihre Erfolgsjahre bei Rapid Wien und Austria Wien bis ins österreichische Nationalteam. Später feierten beide auch als Trainer internationale Erfolge und sind heute als Kultkommentatoren einem breiten Publikum bekannt. Gemeinsam mit Rainer Pariasek erzählen sie in ihrem Buch persönliche Anekdoten und zeichnen den Wandel des österreichischen Fußballs nach. Bildquelle: Tom Wunderlich/Hitradio Ö3/ORF

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