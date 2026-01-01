Fußballlegenden - Krankl und Prohaska
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Fußballlegenden - Krankl und Prohaska
Die Karrieren der Fußballlegenden Hans Krankl und Herbert Prohaska führten sie vom Kicken im Park über ihre Erfolgsjahre bei Rapid Wien und Austria Wien bis ins österreichische Nationalteam. Später feierten beide auch als Trainer internationale Erfolge und sind heute als Kultkommentatoren einem breiten Publikum bekannt. Gemeinsam mit Rainer Pariasek erzählen sie in ihrem Buch persönliche Anekdoten und zeichnen den Wandel des österreichischen Fußballs nach.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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