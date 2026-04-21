Futurama
Folge 10: Bender's Game (2)
21 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Nachdem die Treibstoffpreise durch eine künstliche Knappheit stark gestiegen sind, verbietet Professor Farnsworth das Fliegen mit dem Planet-Express-Raumschiff.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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