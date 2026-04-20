Futurama
Folge 9: Bender's Game (1)
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nachdem die Treibstoffpreise durch eine künstliche Knappheit stark gestiegen sind, verbietet Professor Farnsworth das Fliegen mit dem Planet-Express-Raumschiff. Indes sieht Bender, dass Farnsworth mit seinen Freunden Dungeons & Dragons spielt und kann nicht mitmachen, da Roboter keine Fantasie haben. Doch im Laufe der Zeit lebt sich Bender immer mehr in seinen Charakter Titanius Angelsmith rein. Bald ist Bender süchtig und landet im HAL-Institut für geistesgestörte Roboter.
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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