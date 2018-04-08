Galileo 360° Ranking Spezial: Die spinnen, die EngländerJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 08.04.2018: Galileo 360° Ranking Spezial: Die spinnen, die Engländer
45 Min.Folge vom 08.04.2018Ab 12
Moderatorin Funda Vanroy liefert den Beweis, dass Insulaner irgendwie anders ticken. In England beispielsweise haben die Menschen jede Menge verrückte Ideen und setzen diese auch in die Realität um. Dort gibt es zum Beispiel einen Penis-Baum. Was das ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe von "Galileo 360° Ranking Spezial".
