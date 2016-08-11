Galileo 360° Ranking Spezial: Sport mal andersJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 11.08.2016: Galileo 360° Ranking Spezial: Sport mal anders
91 Min.Folge vom 11.08.2016Ab 12
Der ultimative Kissen-Fight bei der "Pillow Fight League", heiße Nadeln bei der Häkel-WM und thailändischer Kung-Fu-Fußball - welche verrückten Methoden haben die Menschen rund um den Globus entwickelt, um sich fit zu halten? Die Antwort gibt es bei einer neuen Folge von "Galileo 360° Ranking Spezial: Sport mal anders" mit Moderatorin Funda Vanroy.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© ProSieben