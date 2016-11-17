Ranking Spezial: So isst die WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 17.11.2016: Ranking Spezial: So isst die Welt
110 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 12
Leguan-Suppe in der Karibik genießen, eine Gummibärchen-Bratwurst in den USA verspeisen oder frittierte Ameisen in Kolumbien naschen: Wo gibt es die exotischsten und kuriosesten Gerichte der Welt? Das "Galileo 360° Ranking Spezial: So isst die Welt", präsentiert von Funda Vanroy, macht den Geschmackstest - und probiert die außergewöhnlichsten "Spezialitäten".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben