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Galileo am Samstag

Thema u. a.: 5 Secrets: Google Maps

ProSiebenStaffel 2022Folge 14vom 10.04.2022
Thema u. a.: 5 Secrets: Google Maps

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Galileo am Samstag

Folge 14: Thema u. a.: 5 Secrets: Google Maps

49 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12

Navigations-Apps sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Den unumstrittenen Platz eins besetzt seit Jahren der Kartendienst Google Maps. Er zeigt den Weg zur Arbeit, hilft Treffpunkte zu finden und begleitet nach Hause. Google Maps kann aber auch einen freien Sitzplatz im Bus finden und sogar Verbrechen aufklären. "Galileo" lüftet fünf Secrets zu Google Maps.

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