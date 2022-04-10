Thema u. a.: 5 Secrets: Google MapsJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 14: Thema u. a.: 5 Secrets: Google Maps
49 Min.Folge vom 10.04.2022Ab 12
Navigations-Apps sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Den unumstrittenen Platz eins besetzt seit Jahren der Kartendienst Google Maps. Er zeigt den Weg zur Arbeit, hilft Treffpunkte zu finden und begleitet nach Hause. Google Maps kann aber auch einen freien Sitzplatz im Bus finden und sogar Verbrechen aufklären. "Galileo" lüftet fünf Secrets zu Google Maps.
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Galileo am Samstag
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: ProSieben