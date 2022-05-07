Thema u. a.: 5 SECRETS DATINGJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 18: Thema u. a.: 5 SECRETS DATING
49 Min.Folge vom 07.05.2022Ab 12
Von der Liebe auf den ersten Blick zur Liebe auf den ersten Klick: In den letzten Jahrzehnten hat sich im Dating-Bereich verdammt viel getan. Was viele aber nicht wissen: Das heutige Dating würde es ohne den König der Spiele, Schach, gar nicht geben! "Galileo" lüftet die fünf Secrets des modernen Kennenlernens.
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Galileo am Samstag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt