Galileo Classics

Wir waren die Ersten

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 02.12.2023
Folge 2: Wir waren die Ersten

50 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12

Zum 25-jährigen Jubiläum zeigt ProSieben die skurrilsten Beiträge aus 25 Jahren "Galileo". U.a. die 20 unglaublichsten Experimente. In 25 Jahren fassten "Galileo"-Reporter:innen an elektrische Weidezäune, wurden Autos aus dem Flugzeug geworfen, am windigsten Ort der Welt gepicknickt und Eier ausgebrütet. Alle diese Beiträge sind spektakulär, wissenswert, manchmal absurd, aber auf alle Fälle immer mit einem großen Wow!

