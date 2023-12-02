Nicht alles Wurst - Sternstunden der Produktionsmaz Jetzt kostenlos streamen
Galileo Classics
Folge 3: Nicht alles Wurst - Sternstunden der Produktionsmaz
100 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Zum 25-jährigen Jubiläum zeigt ProSieben die skurrilsten Beiträge aus 25 Jahren "Galileo". U.a. die 20 unglaublichsten Experimente. In 25 Jahren fassten "Galileo"-Reporter:innen an elektrische Weidezäune, wurden Autos aus dem Flugzeug geworfen, am windigsten Ort der Welt gepicknickt und Eier ausgebrütet. Alle diese Beiträge sind spektakulär, wissenswert, manchmal absurd, aber auf alle Fälle immer mit einem großen Wow!
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben