Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissenJetzt kostenlos streamen
Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen
Folge 1: Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen
44 Min.Folge vom 08.03.2026
Hannes Käfer nahm in seiner Gartensendung Online-Tipps genau unter die Lupe. Er testete, ob Musikbeschallung mit Klassik oder Rock das Pflanzenwachstum beeinflusst, und präsentierte skurrile Ideen wie eine Streichelmaschine für Blätter oder vermeintliche Rettungsversuche für verwelkte Rosen. Die Ausgabe zeigte humorvoll und praxisnah, welche Garten-Hacks wirklich helfen. Bildquelle: ORF/TV Salon Filmproduktions GmbH/Mathias Halicki
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