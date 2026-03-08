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Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen

Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.03.2026
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Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen

Folge 1: Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen

44 Min.Folge vom 08.03.2026

Hannes Käfer nahm in seiner Gartensendung Online-Tipps genau unter die Lupe. Er testete, ob Musikbeschallung mit Klassik oder Rock das Pflanzenwachstum beeinflusst, und präsentierte skurrile Ideen wie eine Streichelmaschine für Blätter oder vermeintliche Rettungsversuche für verwelkte Rosen. Die Ausgabe zeigte humorvoll und praxisnah, welche Garten-Hacks wirklich helfen. Bildquelle: ORF/TV Salon Filmproduktions GmbH/Mathias Halicki

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