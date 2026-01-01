Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen
1 StaffelAb 0
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Garten - was geht? Hannes Käfer will es wissen
Hannes Käfer nimmt in seiner Gartensendung Online-Tipps genau unter die Lupe. Er testet ob Musikbeschallung mit Klassik oder Rock das Pflanzenwachstum beeinflusst, und präsentiert skurrile Ideen wie eine Streichelmaschine für Blätter oder vermeintliche Rettungsversuche für verwelkte Rosen.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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