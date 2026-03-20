Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gefängnisse

Gefängnisse: Maafushi Prison, Malediven

WELTStaffel 3Folge 2vom 20.03.2026
Gefängnisse: Maafushi Prison, Malediven

Gefängnisse: Maafushi Prison, MaledivenJetzt kostenlos streamen

Gefängnisse

Folge 2: Gefängnisse: Maafushi Prison, Malediven

48 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Türkisblaues Meer und weiße Sandstrände locken jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucher aus aller Welt auf die Malediven. Auf der Hauptinsel Male ist vom Paradies jedoch nichts zu spüren. Neben chronischem Platzmangel sind Drogen dort das größte Problem. Wen die Polizei erwischt, der landet hier - auf der Insel Maafushi. Dort befindet sich ein Hochsicherheitsgefängnis auf einer Fläche von zehn Fußballfeldern, umgeben von sechs Meter hohen Mauern - mitten im Urlaubsparadies.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Gefängnisse
WELT
Gefängnisse

Gefängnisse

Alle 1 Staffeln und Folgen