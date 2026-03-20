Gefängnisse: Maafushi Prison, MaledivenJetzt kostenlos streamen
Gefängnisse
Folge 2: Gefängnisse: Maafushi Prison, Malediven
48 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Türkisblaues Meer und weiße Sandstrände locken jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucher aus aller Welt auf die Malediven. Auf der Hauptinsel Male ist vom Paradies jedoch nichts zu spüren. Neben chronischem Platzmangel sind Drogen dort das größte Problem. Wen die Polizei erwischt, der landet hier - auf der Insel Maafushi. Dort befindet sich ein Hochsicherheitsgefängnis auf einer Fläche von zehn Fußballfeldern, umgeben von sechs Meter hohen Mauern - mitten im Urlaubsparadies.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12