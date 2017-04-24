Generation Zukunft - Krasse Teenager - Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Generation Zukunft - Krasse Teenager
Folge 5: Generation Zukunft - Krasse Teenager - Folge 5
Durch soziale Medien können heute Weltkarrieren ins Laufen gebracht werden. Darauf hoffen viele Jugendliche, wie auch der überaus talentierte DJ Luke K. aus Salzburg oder die Youtuberin Nadine (@catowbeauty) aus Niederösterreich. Beide werden vorgestellt und lassen die Seher an ihrem Leben teilhaben. Sie stecken viel Fleiß und Ehrgeiz in ihre jungen Karrieren. Diese können auch Schattenseiten haben, wie Youtuberin Nadine vor kurzem ihren Followern gestand, als sie in die Magersucht schlitterte... Den Spaß an ihrem Leben will die 16-jährige Youtuberin Nadine ausleben und teilen. Bei so gut wie allen Aktivitäten - angefangen vom Frühstück über ihre tägliche Laufrunde bis hin zum Styling - sind ihre Follower auf Youtube, Instagram und Facebook dabei. Dass Nadine für diese eine Vorbildfunktion hat, ist ihr bewusst. Vor einiger Zeit kämpfte die junge Frau mit einer Essstörung. Doch das Outing vor der Kamera gab ihr Mut und Kraft. Zudem stehen ihr ihre Eltern tatkräftig zur Seite. Von einem kleinen Ort in Salzburg aus, hat der Jung-DJ Luke K. es auf die ganz großen Bühnen geschafft. Er hat einen Plattenvertrag, produziert seine eigenen Songs und legt bereits auf großen Festivals wie dem "Electric Love" vor rund 150.000 Besuchern auf. Körper und Lifestyle spielen im Leben von Edvard und Aleks eine große Rolle. Sie sind Jungbodybuilder. Statt Alkohol und Party wie bei anderen Jugendlichen gibt’s bei ihnen eine ordentliche Portion Eiweiß und Training. Oft und viel essen lautet das Credo, denn die beiden befinden sich in der Aufbauphase. Dabei gilt: kein Fastfood und keine Fertiggerichte.
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