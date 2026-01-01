Generation Zukunft - Krasse Teenager
2 StaffelnAb 6
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Generation Zukunft - Krasse Teenager
ATV portraitiert in dieser Reportagereihe 16- bis 19-Jährige Österreicher:innen, die Einblick in ihr Leben und ihre Gedankenwelt geben. Jugendkulturforscher Philipp Ikrath ordnet deren Verhalten und Aussagen ein und liefert den Sehern gleichzeitig fundierte Daten und Forschungsergebnisse zum Vergleich.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4
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