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Genial daneben - Das Quiz

Michael Kessler & Larissa Rieß

SAT.1Folge vom 29.10.2019
Michael Kessler & Larissa Rieß

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 29.10.2019: Michael Kessler & Larissa Rieß

43 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Larissa Rieß und Michael Kessler. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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