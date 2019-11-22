Joey Heindle & Oliver PocherJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 22.11.2019: Joey Heindle & Oliver Pocher
43 Min.Folge vom 22.11.2019Ab 6
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Joey Heindle und Oliver Pocher. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2: SAT.1