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Genial daneben - Das Quiz

Bülent Ceylan & Kaya Yanar

SAT.1Folge vom 12.04.2019
Bülent Ceylan & Kaya Yanar

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 12.04.2019: Bülent Ceylan & Kaya Yanar

43 Min.Folge vom 12.04.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Bülent Ceylan und Kaya Yanar. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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