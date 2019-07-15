Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 15.07.2019
Jana Ina Zarrella & Sophia Thomalla

Jana Ina Zarrella & Sophia ThomallaJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 15.07.2019: Jana Ina Zarrella & Sophia Thomalla

43 Min.Folge vom 15.07.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Jana Ina Zarrella und Sophia Thomalla. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Rechte: Sat.1

Alle verfügbaren Folgen