Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 11.02.2019
Linda Zervakis & Oliver Pocher

Linda Zervakis & Oliver PocherJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 11.02.2019: Linda Zervakis & Oliver Pocher

43 Min.
Folge vom 11.02.2019

Linda Zervakis und Oliver Pocher. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

