Folge vom 18.07.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 18.07.2019: Zietlow & Neubauer
42 Min.Folge vom 18.07.2019
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Sonja Zietlow und Christine Neubauer. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1