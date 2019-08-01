Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 01.08.2019
Feller & Appelt

Feller & AppeltJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 01.08.2019: Feller & Appelt

43 Min.Folge vom 01.08.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Lisa Feller und Ingo Appelt. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1

Alle verfügbaren Folgen