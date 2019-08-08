Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 08.08.2019: Zietlow & J. Zarrella
42 Min.Folge vom 08.08.2019
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Sonja Zietlow und Jana Ina Zarrella. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1