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Genial daneben - Das Quiz

Zietlow & J. Zarrella

SAT.1Folge vom 08.08.2019
Zietlow & J. Zarrella

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 08.08.2019: Zietlow & J. Zarrella

42 Min.Folge vom 08.08.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Sonja Zietlow und Jana Ina Zarrella. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1

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