Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 09.10.2019
Mross & Fiedler

Mross & FiedlerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 09.10.2019: Mross & Fiedler

42 Min.Folge vom 09.10.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Stefan Mross und Mimi Fiedler. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

Alle verfügbaren Folgen