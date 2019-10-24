Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 24.10.2019
Giermann & Thomalla 2

Giermann & Thomalla 2Jetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 24.10.2019: Giermann & Thomalla 2

42 Min.Folge vom 24.10.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Sophia Thomalla und Max Giermann. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen