Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 28.03.2019
Torsten Sträter & Fernanda Brandao

Torsten Sträter & Fernanda Brandao

Folge vom 28.03.2019: Torsten Sträter & Fernanda Brandao

43 Min.Folge vom 28.03.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Torsten Sträter und Fernanda Brandao. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

