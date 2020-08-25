Pierre M. Krause & Janine KunzeJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 42: Pierre M. Krause & Janine Kunze
43 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Pierre M. Krause und Janine Kunze. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1