Ralph Caspers & Lisa FellerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 47: Ralph Caspers & Lisa Feller
43 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder, kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Ralph Caspers und Lisa Feller. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1