Germany's Next Topmodel
Folge 2: Fashion Week Berlin
96 Min.Folge vom 11.03.2010Ab 12
Heute nehmen Heidi Klum, Kristian Schuller und Q die 31 Mädchen, die aus über 2000 Bewerberinnen ausgewählt wurden, mit auf ihre erste Reise - nach Berlin. Im Rahmen der "Fashion Week" wartet auf sie die erste Modenschau und ein aufregendes Fotoshooting.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
