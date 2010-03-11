Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 2vom 11.03.2010
Folge 2: Fashion Week Berlin

96 Min.Folge vom 11.03.2010Ab 12

Heute nehmen Heidi Klum, Kristian Schuller und Q die 31 Mädchen, die aus über 2000 Bewerberinnen ausgewählt wurden, mit auf ihre erste Reise - nach Berlin. Im Rahmen der "Fashion Week" wartet auf sie die erste Modenschau und ein aufregendes Fotoshooting.

