Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 CallboyJetzt kostenlos streamen
Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy
Folge 2: Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy
Das Leben von Gernot Kulis ist ein Gag, sein Laster: das Telefon. Niemand ist vor ihm sicher, kein Amt, keine Privatperson, kein Promi. Der Stand-up-Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes – Highlights mit hoher Pointen-Dichte sind garantiert. Die Anrufe des Ö3-Callboys spiegeln seit 20 Jahren satirisch die Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert Gernot Kulis bei seinen „Calls“ zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Zum Radio-Jubiläum bedankt sich der Comedian mit einer Ö3-Callboy-Live-Show bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken. Bildquelle: ORF/Hoanzl/Daniel Gossmann
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