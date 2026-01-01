Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy
1 StaffelAb 0
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Gernot Kulis - Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy
Das Leben von Gernot Kulis ist ein Gag, sein Laster: das Telefon. Niemand ist vor ihm sicher, kein Amt, keine Privatperson, kein Promi. Der Stand-up-Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes – Highlights mit hoher Pointen-Dichte sind garantiert. Die Anrufe des Ö3 Callboys spiegeln seit 20 Jahren satirisch die Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert Gernot Kulis bei seinen „Calls“ zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Zum Radio-Jubiläum bedankt sich der Comedian mit einer Ö3-Callboy-Live-Show bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1