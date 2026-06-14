Gery Seidl: beziehungsWEISEJetzt kostenlos streamen
Gery Seidl: beziehungsWEISE
Folge 2: Gery Seidl: beziehungsWEISE
68 Min.Folge vom 14.06.2026
Gery Seidl zieht aufs Land und stolpert komisch durch Baupläne, Beziehungen und Grillträume. In seinem achten Soloprogramm "beziehungsWeise" führt Gery Seidl das Publikum humorvoll durchs Landleben. Nach einer musikalischen Hommage an Karel Gott schildert er seinen Plan, das Haus der noch rüstigen Urli umzubauen – inklusive Grillambitionen. Auf dem Weg zum Eigenheim begegnet er Baumeistern, Maklerinnen, Notaren und Politikern und zeigt, wie viele Beziehungen es braucht, um am Land wirklich anzukommen. Bildquelle: ORF/e&a film/Hans Eder
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Gery Seidl: beziehungsWEISE
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