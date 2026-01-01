Gery Seidl: beziehungsWEISE
Gery Seidl: beziehungsWEISE
Gery Seidl lässt das Publikum in seinem achten Soloprogramm an Freud und Leid des Lebens am Land teilhaben. Der beliebte Kabarettist und Schauspieler will aufs Land ziehen und ein Haus bauen. Also eigentlich nicht bauen, sondern vielmehr zu- und umbauen. Und zwar das Haus der Urli. Klitzekleiner Haken an der Sache: Die Urli erfreut sich bester Gesundheit und bewohnt ihr Haus noch selbst. Aber wo soll er denn grillen, wenn nicht im Garten der Urli? Weil Grillen, das kann er auch, der Seidl. Und liefert gute Tipps frei Haus. Und er lernt die unterschiedlichsten Menschen kennen auf seinem Weg zum Eigenheim im Grünen: Baumeister, Fertigteilhausmaklerinnen, Notare und Landesräte. Viele Beziehungen, die es weise zu knüpfen gilt, wenn man sich möglichst schnell daheim fühlen will am Land und unter den Leuten.
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