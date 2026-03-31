Geschichte in Farbe - El-AlameinJetzt kostenlos streamen
Geschichte in Farbe
Folge vom 31.03.2026: Geschichte in Farbe - El-Alamein
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Im September 1940 marschieren italienische Truppen in Ägypten ein, ohne Erfolg. Dies führt im Dezember zu einem Gegenangriff der Briten, der ihnen beim Sieg freie Verfügung über ein Dutzend Divisionen geben könnte. Hitler reagiert mit der Gründung des „Afrikakorps“, einem Großverband der deutschen Wehrmacht, um die Kolonien des italienischen Verbündeten zu verteidigen. Im März 1941 greifen Hitlers Truppen unter Leitung Erwin Rommels - zunächst mit Erfolg - das britische Lager in El Agheila an.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
12